أكد السفير توم باراك، في جلسة خاصة ومغلقة مع عدد من الصحافيين في واشنطن، أن ‎”أميركا لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية”.

وأشار إلى أن “دول الخليج قالت إذا قمتم بهذه الخطوات سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل وهذا سيكون بداية لكل ما هو آتٍ”.

كما أفادت مصادر أميركية للـ”mtv” بأن “برّاك أكد استعداد أميركا للقيام بدور الوسيط مع إسرائيل إنما بشرط أن يعلن لبنان أنه لا يمكن أن يكون في البلاد إلا جيش واحد”.

وأشارت إلى أن هناك “انقسامًا بالآراء في واشنطن بين من اعتبر أن قرار الحكومة اللبنانية يشكّل خطوة أولى في اتجاه تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله وبين من رأى أنه يندرج في خانة العبثية والمماطلة السياسية”.