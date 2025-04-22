المركزية- التقى رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المرشح لمنصب رئيس بلدية الجديدة - البوشرية - السدّ أوغست باخوس في حضور مساعد الأمين العام لشؤون المناطق جورج عيد، منسق حزب "القوات اللبنانيّة" في المتن إدي حرّان، رئيس مكتب الشؤون التنظيمية في الحزب في المتن الشمالي جورج كيروز، ورؤساء مراكز الحزب في البوشرية وسام الحاج، في الجديدة يوسف الخوري وفي السد سيمون نهرا.

وعقب اللقاء، توجّه باخوس بالشكر إلى جعجع وحزب "القوّات اللبنانيّة" على الثقة وعلى الدعم الذي منحاه له، وقال: "أنا أعتز بهذا الدعم وأعتبره محطّة مفصليّة في المعركة الإنتخابيّة في الجديدة - البوشرية - السدّ، وهذا الدعم اليوم ليس دعماً انتخابياً فحسب، وإنما يمثل شراكةً وطنيّة وحملاً للمسؤوليّة بشكل مشترك تجاه أهلنا ومجتمعنا".

وأوضح أن "حزب "القوّات اللبنانيّة" طالما كان يشكل نسيجاً أساسياً من منطقتنا وكان صوتاً صارخاً في وجه الفساد والهيمنة والتبعيّة، وشريكاً أساسياً وفعّالاً في المسارات الإصلاحيّة كلها في البلاد خلال السنوات الأخيرة، واليوم نقولها بوضوح إن معركة محاربة الفساد تبدأ من البلديات، باعتبار أن هذه البلديات هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن ان تتولى تنقية نفسها بنفسها، وهي بذلك قادرة على إحداث فرق حقيقي".

وتوجّه إلى أهالي الجديدة - البوشرية - السدّ بالقول: "يا أهلي في الجديدة - البوشرية - السدّ، الإنتخابات البلديّة المقبلة ليست أبداً معركة تفصيليّة وإنما فرصة للبنانيين عموماً، وأهالي جبل لبنان خصوصاً، وأهالي الجديدة - البوشرية - السدّ تحديداً كي يقوموا بالإختيار الصحيح وأن يختاروا التغيير الحقيقي في 4 أيار المقبل".

وتابع: "هذه الإنتخابات هي الأولى التي تتم في عهد الرئيس جوزاف عون الذي سنقوم بمواكبته خلال العمل البلدي على مدى ست سنوات، إن شاء الله، وبشراكة حقيقيّة مع الدولة، وإنطلاقاً من هنا، علينا في الجديدة - البوشريّة - السّد أن نبني على القانون الدولة القويّة وأن يكون خطاب القسم بالنسبة لنا هو الأولويّة".

ورداً على سؤال عن موعد إعلان اللائحة، قال: "خلال الساعات المقبلة".