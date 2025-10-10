أكد رئيس بلدية الجديدة–البوشرية–السد أوغست باخوس في حديث لـmtv أن البلدية تتحمّل مسؤوليتها تجاه المواطنين، مشيرًا إلى أنها “تُناشد منذ أربعة أشهر بشأن مشروع يتعلق بالمطمر”، في حين يتم نقل نحو 500 طن من النفايات يوميًا إلى مطمر الكوستا برافا، ما وصفه بأنه “كارثة بيئية”.

وأوضح باخوس أنه لا يواجه أي ضغوطات، معتبرًا أن ما حصل “يُعدّ خطوة جيدة للبلدية”، لافتًا إلى أن العمل على توسيع المطمر سيبدأ قريبًا، وأنه سيتم استثمار سطحه مستقبلًا، شاكرًا الحكومة على دعوتها الفورية لعقد جلسة لمناقشة مشاكل مطمر الجديدة.

وأشار إلى أن استثمار سطح المطمر “يجب ألا يقتصر على الطاقة الشمسية”، مؤكدًا وجود تنسيق دائم مع النواب الذين كان موقفهم في البداية ضدّ التوسعة، إلا أن “الحل الذي تمّ التوصّل إليه هو الأنسب ولمصلحة البلدة وسكّانها”.