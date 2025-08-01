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اوساط حكومية لـ"المركزية" - خطاب عون فتح المجال امام جلسة مجلس الوزراء الثلثاء لوضع برنامج وآلية تنفيذية لحصر السلاح

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