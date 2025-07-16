المركزية - استنكر أهالي البداوي في بيان "الاعتداء السافر الذي تعرض له رئيس بلدية البداوي حسن غمراوي، خلال قيامه بواجبه الرسمي في إزالة التعديات والمخالفات في المنطقة صباح اليوم"، واعتبروا ان "هذا التعدي الجبان لا يمسّ فقط شخص الرئيس، بل يطال هيبة البلدية ودورها في حفظ النظام العام، ويشكّل اعتداءً على القانون والمؤسسات".

واكد الاهالي في بيانهم "تضامننا الكامل مع الرئيس غمراوي، ونطالب القوى الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات الفورية لمحاسبة المعتدين ووضع حد لهذه التصرفات الخارجة عن القانون"، مشددين على ان "البداوي كانت وستبقى منطقة يحتكم فيها النظام وتُصان فيها كرامات العاملين في الشأن العام".