May 3, 2025 5:57 PMClock
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انهيار قسم من مبنى في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية تعرض سابقًا لأضرار نتيجة الغارات الإسرائيلية

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