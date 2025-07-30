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Jul 30, 2025 6:55 PMClock
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بالصور: انهيار جزء من مبنى في الغبيري

انهار جزء من ​سقف​ مبنى في الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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