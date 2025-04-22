المركزية - تقدمت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان من "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بأحر التعازي بشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا اثناء تأديتهم مهمتهم في حفظ الامن والاستقرار، وإبعاد الخطر عن المواطنين وسكان القرى الجنوبية من جراء الاعتداءات الاسرائيلية، على عدد من القرى الجنوبية يوم الأحد الماضي".

ورأت "أن ليس غريبا على الجيش الذي يحمل شعار شرف تضحية ووفاء أن يقدم الشهداء على مذبح الوطن في سبيل صونه و صون كرامته و أرضه و شعبه متمنية ان "يحمي الله هذا البلد الجمي، و أن ينعم بالإستقرار و الأمن و الأمان بفضل جهود رئيسي الجمهورية و الحكومة، وكافة الأجهزة الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني الذي أمامه مهمات صعبة في هذه الظروف الحرجة التي يعيشها لبنان".