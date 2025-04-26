Apr 26, 2025 2:34 PMClock
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انقلاب شاحنة على اوتوستراد ‎البوار باتجاه ‎جبيل - الاضرار مادية و‎حركة المرور كثيفة في المحلة

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