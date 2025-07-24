Jul 24, 2025 3:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا بسبب خروج 10 وحدات توليد عن الخدمة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o