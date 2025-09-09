7:27 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

انقطاع جزئي للكهرباء في أم درمان بعد استهداف مسيرات لمحطات كهرباء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o