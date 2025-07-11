Jul 11, 2025 5:02 PMClock
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انفجار كبير في بلدة النيرب بريف إدلب الجنوبي أدى لتصاعد كثيف لأعمدة الدخان

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