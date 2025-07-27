Jul 27, 2025 6:27 PMClock
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انفجار قنابل عنقودية في وادي مريمين- يـاطر نتيجة القنابل الحارقة التي القتها درون إسرائيلية

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