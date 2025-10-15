Oct 15, 2025 10:33 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

انفجار سيارة أمام مركز تجاري في الإكوادور أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o