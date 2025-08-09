1:56 PMClock
انفجار ذخائر من مخلفات العدوان في منطقة وادي حسن اطراف بلدة مجدلزون في عدد من عناصر الجيش اللبناني، و سقوط عدد من الإصابات

