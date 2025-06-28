لفت رئيس “تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين HALFA أنطوان منسى في مداخلة له لبرنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان الى اهمية ايفاء القيمين على الدولة اللبنانية بما وصفه بـ”التزاماتها المالية” تجاه مصرف لبنان ما يسهم في تحديد اطر المسؤولية وتوزيعها والعمل بموجب بنود قانون”النقد والتسليف” رقم 113والقائل بحتمية تغطية القيمين على الادارة الرسمية المحلية للنقص النقدي الحاصل في المصرف المركزي، مسجلا وجود ما نسبته الـ 30مليار من احتياطي الذهب، غامزا من قناة مضمون دراسة اجراها الخبير الاقتصادي كارلوس غضن المشيرة الى بلوغ قيمة املاك وموجودات الدولة ما يقارب الـ200مليار $، ما يسهم(وفي حال ارساء اسس الادارة الرشيدة والشفافة وتطبيق سلة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والمانية الشاملة والخصخصة المدروسة) في تفعيل عجلة الاقتصاد المحلي واعادة الثقة الدولية والاقليمية بلبنان، موضحا ان الاخير ليس بمفلس”.