المركزية - انطلقت ورشة الرعاية الصحية الأولية والوقائية في سجن درك زغرتا بدعوة من المرشدية العامة للسجون في لبنان- إقليم محافظتي الشمال وعكار بالتعاون مع منظمة مالطا- لبنان مركز الصحي الاجتماعي الخالدية- زغرتا بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

بدأت الورشة بالفحوص الطبية والمخبرية الدورية، التي أعلنتها منظمة مالطا مع توفير الأدوية الأساسية، وتقديم الاستشارات الصحية والنفسية للنزلاء والعناصر الأمنية المولجة بخدمة النزلاء عند الضرورة، وذلك بشكل أسبوع ولمدة سنة، بهدف تحويل السجون اللبنانية من مراكز تأديبية الى مراكز تأهيل، وقد بادرت منظمة مالطا-لبنان بالتعاون مع المرشدية العامة للسجون في لبنان وبالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على خطوة جديدة وسباقة في السجون اللبنانية لضمان حقوق الإنسان،حيث تكفلت المنظمة بإعادة التأهيل لنزلاء سجن درك زغرتا على الصعيدين النفسي والجسدي،أثناء وبعد فترة التوقيف ومتابعة أمور كل موقوف لتسهيل إعادة اندماجه بالمجتمع بعد خروجه، وذلك بمساعدة أطباء اختصاصيين في مجالات مختلفة، نأمل أن تكون هذه الخطوة نافذة أمل، تنطلق من سجن درك زغرتا لتشمل باقي السجون في لبنان.

وقد أعلن الافتتاح الرسمي لهذا المشروع الصحي في باحة السجن، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء رائد عبدلله ممثلاً بالعقيد نجيب الشامي قائد سرية درك زغرتا الإقليمية، المرشد العام لـ "المرشدية العامة للسجون" المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك الخوري جان موره، المرشد الإقليمي لمحافظتي الشمال وعكار الأب طوني فياض اللعازري، مديرة المركز الصحي الإجتماعي الخالدية- زغرتا التابع لمنظمة مالطا في لبنان الأخت غريث خوند الانطونية، قائمقام زغرتا ومحافظ الشمال بالوكالة السيدة ايمان الرافعي، آمر فصيلة درك زغرتا الرائد كميل صادق، رئيس سجن درك زغرتا النقيب أنطونيو نادر، المسؤول الطبي في منظمة مالطا- لبنان فوزي أبو طقه، مسؤولة البرامج في منظمة مالطا- لبنان تاتاينا طعمة، وفريق من الممرضات والأطباء والمساعدة الإجتماعية في المركز الصحي الإجتماعي الخالدية- زغرتا والفريق المعاون وأعضاء من الهيئة التنفيذية في"المرشدية العامة للسجون" في لبنان وأعضاء من إقليم محافظتي الشمال وعكار.

وكانت كلمات، لكل من منظمة مالطا -لبنان القتها الأخت غريس خوند، شكرت فيها التعاون بين المنظمة والمرشدية العامة بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي .

وكانت كلمة للمرشدية العامة للسجون- إقليم محافظتي الشمال وعكار ألقاها المرشد الإقليمي الأب طوني فياض اللعازري، تحدث فيها عن المراحل التنظيمية لهذا المشروع الصحي الإجتماعي، شاكراً منظمة مالطا في لبنان خصوصاً مركز الخالدية بشخص المديرة الأخت خوند، كما شكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والنيابة العامة التمييزية في لبنان على موافقتها لهذا المشروع، موجهاً تحية طيبة ومحبة، إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدلله، رئيس وحدة هيئة الأركان العميد الطبيب ألفراد حنا، قائد وحدة الدرك الإقليمي العميد جان عواد، رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزيف مسلم، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبدالله الحمصي، رئيس فرع السجون العقيد إسماعيل الأيوبي، وبخاصة قائد سرية درك زغرتا العقيد نجيب الشامي والنقيب أنطونيو نادر رئيس سجن درك زغرتا.