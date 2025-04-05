Apr 5, 2025 10:48 PMClock
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انطلاق عملية استقبال طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والإختيارية في الشوف

انطلقت عملية إستقبال المرشحين للإنتخابات البلدية والإختيارية في قائمقامية الشوف في بيت الدين، حيث تم تسجيل ١١ طلبا لمركز مختار و٤ لاعضاء مجالس بلدية، عملا بتوجيهات وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.

وقد اتخذت قائمقام الشوف السيدة مارلين قهوجي إجراءات تنظيمية ولوجستية بمواكبة فريق عمل من موظفين إداريين وموظفي بلديات لتسهيل وتسريع عملية استقبال طلبات الترشيح تجنبا للإزدحام، حيث من المتوقع ان يتجاوز عدد طلبات الترشيح عن مركز عضو بلدي ومختار وعضو إختياري الـ ٣٠٠٠ طلبا.

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