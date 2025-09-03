11:08 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

انطلاق جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لدرس إقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o