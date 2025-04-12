Apr 12, 2025 5:57 PMClock
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انطلاق المسيرة من مجمع الشياح الرياضي نحو مكان استشهاد جوزيف بو عاصي في عين الرمانة تتقدمها فرقة للطلاب حيث توضع أكاليل الغار على نصبه التذكاري

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