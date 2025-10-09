المركزية- اعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام ان "المديرية العامة للأمن العام نظمت صباح اليوم ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان الى سوريا وفي المرحلة الرابعة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من معرض رشيد كرامي في طرابلس عبر مركز الأمن العام الحدودي في العريضة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري".

وكانت انطلقت قافلة العودة المنظمة للنازحين السوريين من طرابلس، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

ضمت القافلة عددا كبيرًا من السوريين الذين حضروا مع أمتعتهم، وتم توفير كل التسهيلات اللوجستية من الجانب اللبناني، وذلك بإشراف رئيس شعبة لبنان الشمالي في دائرة الأمن القومي العقيد هادي حريري، وحضور العقيد عازار الشامي ورئيس مركز طرابلس الإقليمي العقيد طلال حمدان .

المرحلة الرابعة من العودة المنظمة انطلقت من طرابلس إلى معبر العريضة، وتشمل إعفاء جميع المغادرين من الرسوم وتقديم الخدمات لهم لتسهيل إجراءات العودة.

وتمثل القافلة خطوة هامة في جهود تسهيل عودة السوريين إلى بلدهم، وتأكيد على التزام الحكومة اللبنانية توفير الدعم اللازم لكل السوريين.