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Jul 9, 2025 3:46 PMClock
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انطلاق التحضيرات استعدادًا لمهرجانات بعلبك 2025

بدأت التحضيرات في قلعة بعلبك تحضيرا لانطلاق مهرجانات بعلبك الدولية لموسم العام  ٢٠٢٥ ، وتأتي هذه الخطوة قبل اسبوعين من انطلاق المهرجانات الدولية في ٢٥ تموز الجاري.

وجاءت الخطوة بمواكبة ومتابعة من عضو اللجنة التنفيذية لمهرجانات بعلبك الدولية المهندس حماد ياغي الذي اكد على انطلاق وورش العمل ، مبشرا للبنانيين والبعلبكيين خاصة بموسم سياحي واعد جديد مليء بالفرح والحياة.

ودعا كل اللبنانيين بالمجيء الى قلعة بعلبك لحضور المهرجانات الدولية التي تنطلق في الخامس والعشرين من الجاري بحفل اوبرا كارمن وحفلة (حقبات) لهبة طوجي واسامة الرحباني في الثامن من آب.

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