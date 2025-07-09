في اليوم الاول من انطلاق الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة ، جال رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي على عدد من المراكز في العاصمة بيروت شملت مركز سان جود للأطفال المصابين بالسرطان ,ثانوية شكيب ارسلان ,متوسطة ابتهاج قدورة ,مدرسة اوروغواي للأولاد ذوي الصعوبات التعلمية ومعهد بئر حسن الفني.وقد رافق رئيس الحكومة ووزيرة التربية المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الاستاذ فادي يرق ,محافظ بيروت مروان عبود ورئيس المنطقة التربوية في بيروت محمد الحمصي.

رئيس الحكومة نواف سلام اثنى على جهود الطلاب والادارة والمعلمين والاهل الذين وضعوا جهدا اضافيا بسبب الظروف الأمنية من جهة وامكانيات الاساتذة من جهة اخرى.لافتا الى ان جهدا كبيرا قد بذل للوصول الى هذه المرحلة المهمة من حياتهم والتي تفتح الآفاق للطلاب للدخول الى الجامعات او الحياة العملية.

رئيس الحكومة قال ان الرسالة من خلال اجراء هذه الامتحانات هي ان لبنان سيستعيد عافيته ويعود الى الانتظام,"فكما اجرينا الانتخابات البلدية بموعدها كذلك نجري اليوم الامتحانات الرسمية وسنجري كذلك الانتخابات النيابية".

واما عن الوضع الأمني لا سيما في الجنوب قال سلام ان اية اشكالات قد تحصل ليست من مسؤولية الطلاب او ذويهم وهناك جهوزية للتعويض في حال تعثر سير الامتحانات لافتا الى ان الوزيرة كرامي ستزور الجنوب غدا للاشراف على سير الامتحانات هناك.

اما وزيرة التربية ريما كرامي فأشادت بالأجواء السائدة من خلال اطلاعها عن قرب من الطلاب على مضمون المسابقات لافتة الى ان الامتحانات هذه العام لها رمزية خاصة لجهة انها تشكل نقلة من امتحانات ازمة الى امتحانات قيامة لبنان ونهضته.الوزيرة كرامي شكرت كل من أسهم بالوصول الى هذه الامتحانات في ظل ظروف استثنائية "اردنا الاعلان من خلالها اننا صامدون في كل الظروف وجاهزون لبناء مستقبل اولادنا".الوزيرة كرامي تحدثت عن ظروف مؤاتية في وزارة التربية للانطلاق بصفحة جديدة تعيد الثقة بها.

الامتحانات: الامتحانات الرسمية التي انطلقت بفروعها الاربعة، في المحافظات كافة، سادتها أجواء هادئة وتدابير أمنية اتخذتها وحدات الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي في محيط المراكز وفي داخلها، للحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات.

النبطية: ففي محافظة النبطية، توزع 3073 طالبا وطالبة ( بغياب 70 طالبا وطالبة) على 15 مركز امتحان ، على الشكل الاتي :

وفي قضاء النبطية بلغ عدد الطلاب 1924 (بغياب 75 طالبا وطالبة ) توزعوا على 8 مراكز للامتحانات هي: مدرسة عبد اللطيف فياض الرسمية، ثانوية النبطية الرسمية للبنات، مدرسة سمير كريكر الرسمية، مدرسة حسن حلال الرسمية حبوش، مدرسة زبدين الرسمية، مدرسة شوكين الرسمية، مدرسة ميفدون الرسمية.

في قضاء مرجعيون مركز واحد في مدرسة جديدة مرجعيون الرسمية.

في قضاء حاصبيا، مركزان: ثانوية حاصبيا الرسمية ومدرسة حاصبيا للصبيان الرسمية.

في قضاء بنت جبيل ، 4 مراكز هي مدرسة دير انطار الرسمية، مدرسة تبنين الرسمية، ثانوية تبنين الرسمية ومدرسة برج قلاوية الرسمية.

وقد اتخذ الجيش الاجراءات الامنية في محيط مراكز الاقتراع للحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات ، في حين تولت عناصر من قوى الامن الداخلي حفظ الامن داخل المراكز .

وقد شهدت مراكز الامتحانات في النبطية اجواء هادئة ، لم تخل من توتر وقلق الطلاب من هاجس الوضع الامني ، ومسلسل الاعتداءات الاسرائيلية اليومي الذي يطال بلداتهم وقراهم ويشكل معاناة لهم اثناء التحضير للامتحانات .

من جهته، تابع رئيس دائرة الامتحانات في المحافظة رامي طفيلي سير الامتحانات وعملية تسليم الاسئلة ودخول الطلاب الى قاعات الامتحانات، وذلك من غرفة العمليات في المنطقة التربوية في النبطية ، فيما جال عدد من المفتشين التربويين على المراكز.

بعلبك: كما شارك 2647 طالبا في امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في محافظة بعلبك - الهرمل، من أصل 2736 مرشحا، أي بلغت النسبة العامة للغياب 3.25 %.

وتوزع الطلاب على 19 مركزا، كالتالي:

علوم الحياة: شارك في اليوم الأول 1420 طالبا، نسبة الحضور 97.6 %، توزعوا على 9 مراكز هي: ثانوية جودت رستم حيدر الرسمية، شعبة العلوم في الجامعة اللبنانية- دورس، ثانوية عبده مرتضى الحسيني الرسمية، ثانوية شمسطار الرسمية، متوسطة سليم حيدر الرسمية، متوسطة اللبوة الرسمية، ثانوية العين الرسمية، متوسطة عرسال الرسمية الخامسة، ومتوسطة الهرمل الرسمية الثالثة.

العلوم العامة: شارك في الامتحانات 285 طالبا، نسبة الحضور 98.6 %، توزعوا على مركزين: ثانوية بريتال الرسمية، وثانوية اللبوة الرسمية.

الاجتماع والاقتصاد: عدد الطلاب المشاركين 857، نسبة الحضور 95.2 %، توزعوا على 8 مراكز، هي: ثانوية بعلبك الرسمية الثانية للبنات، متوسطة دورس الرسمية، متوسطة تل الأبيض الرسمية، متوسطة حوش الرافقة الرسمية، متوسطة تمنين التحتا الرسمية، ثانوية رأس بعلبك الرسمية، ثانوية الفاكهة الرسمية، ومتوسطة رأس بعلبك الرسمية.

آداب وإنسانيات: عدد المشاركين 85 طالبا، نسبة الحضور 92.4 %، توزعوا على مركزين: متوسطة دورس الرسمية، وثانوية رأس بعلبك الرسمية.

من جهته، أكد رئيس المنطقة التربوية في المحافظة حسين عبد الساتر، إثر جولته على بعض المراكز ان "الامتحانات تجري بشكل جيد، يسودها الإنضباط والهدوء والجدية، وضمن أجواء تربوية مريحة، ولمسنا رضى الطلاب عن مستوى المسابقات التي هي ضمن المنهاج المقرر وأسئلتها واضحة".

صيدا: الى ذلك، اكد رئيس المنطقة التربوية في محافظة الجنوب احمد صالح خلال تفقده عملية انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة الرسمية في يومها الاول في الجنوب، ولا سيما في مدارس صيدا، ان "هذا الاستحقاق ينطلق اليوم على الرغم من كل الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية، ما يجعله واجبا وطنيا علينا جميعاً انجاحه لانه يتعلق بمستقبل وطننا واولادنا وطلابنا".

وقال:"الامتحانات انطلقت باجواء هادئة تخللها بعض المشاكل والثغرات تمثلت بعدم التحاق بعض الاساتذة الى مراكز عملهم لحالات عدة، ومنها نتيجة الحدث الامني الذي وقع بالامس بسبب الاعتداءات الاسرئيلية في احدى البلدات الجنوبية وتم معالجتها ، وباستثناء ذلك لم يكن هناك اي خلل لاسيما مع وصول المسابقات الى المراكز بموعدها المحدد سبقها عقد رؤساء المراكز اجتماعات للهيئة التعليمية وتم توزيع المراقبين ، ونحن نعمل على انجاز عملية احصاء عدد الاساتذة والطلاب الذين تغيبوا عن هذا الاستحقاق".

واعلن ان "هناك 30 مركزا للامتحانات، ومركزين للصعوبات التعلمية والحالات الخاصة، والتحق 1063 استاذا لاجرائها، اما عدد الطلاب فقد بلغ 5560 طالبا توزعت على شهادة العلوم العامة 586، علوم الحياة 2488 مرشحا، الاداب والانسانيات 24 واجتماع واقتصاد 2462.اما المراكز فقد توزعت كالاتي :

13 مركزا على صعيد قضاء صيدا بلدة مغدوشة مركزين، وفي قضاء صور 12 مركزاً ، والزهراني 3 مراكز ، وجزين مركزاً، اخذين بعين الاعتبار مراعاة عملية توزيع المراكز في كل المناطق الجنوبية تسهيلاً لتنقل الطلاب والاهل وعدم تكبدهم اي معاناة او مشقة".

واضاف:"وجهنا رسالة الى مدراء المدارس، مؤكدين عزيمتهم و اهمية دورهم وتعاونهم في انجاح هذه الامتحانات"، معتبراً اننا ك"جنوبيين نخوض عمل مقاومة تربوية كي يصل لكل طالب حقه وبالتالي يؤدي واجبه كما يجب".

واوضح ان "وزارة التربية اتجهت هذا العام الى منهجية اعادة الاعتبار والمكانة لهذه الشهادة التي اتسمت بها منذ عقود على المستويين المحلي والعالمي، عبر اتخاذ الوزيرة ريما كرامي قراراً بعدم تقليص المناهج والغاء نظام المواد الاختيارية، على ان تتسم الاسئلة بمعايير تراعي ما تعلمه الطلاب، لا سيما مع الاستبيان الذي اجري لكل المدارس لمعرفة المناهج التي تناولتها في التدريس ، وعلى ضوئها كانت مضامين اسئلة الامتحانات التي يؤديها الطلاب على قاعدة المعارف التي اكتسبوها".

واثنى على"تفاني وزارة التربية في عملها سواء كان في مكتب الوزيرة أو المدير العام اللذين واصلا لساعة متأخرة من الليلة الماضية لتوقيع قرارات لبعض الطلاب الذين لم يتقدموا بطلباتهم، وفقا للأصول كي لايحرموا من هذه الامتحانات"، متمنيا ان "تكون النتائج مشرفة وجيدة وجميع الطلاب يأخذون حقهم ويعم النجاح على الجميع ويستفيدون من هذه الفرصة الوطنية" .

وعن وجود مشاكل لطلاب المنطقة الحدودية هذا العام قال:" لا نستطيع القول ان الامور في الجنوب طبيعية بل هناك قرى اهلها هجروا منها بفعل الاعتداءات الاسرائيلية، وسكنوا في المناطق القريبى من مدينة صور وتم الاخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وظروفهم لتمكينهم من تقديم الامتحانات بشكل جيد ضمن المعايير والشفافية المطلوبة" .

ولفت الى ان "انطباع الطلاب حول نوعية اسئلة المسابقات، فقد كانت طبيعة الاسئلة المطروحة تراعي المنهاج الذي تعلموه إلا أن حالة الخوف لدى الطلاب مردها لتوترهم من الامتحان من جهة والوضع الامني المستجد يوميا من جهة اخرى" .

وختم متمنيا ان "تمر الامتحانات التي ستستمر على مدى اربعة ايام بأجواء مريحة للطلاب وللاساتذة والأهل لإنجازها ".