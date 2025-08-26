المركزية- بعد الزيارة التي قامت النائب ستريدا جعجع برفقة النائب السابق جوزف اسحق الى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث تم التباحث معه في مختلف المشاريع التي تقع تحت صلاحيات الوزارة في قضاء بشري، وبعد متابعة حثيثة من قبل النائب جعجع ، إنطلقت أعمال مشروع صيانة و ترميم الطرقات الداخلية من قبل وزارة الأشغال في كافة بلدات قضاء بشري .

