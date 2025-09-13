تجدد الحريق الضخم في بلدة رشميا قضاء عاليه ليل السبت بعدما أتى طيلة النهار على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر والسنديان، وهدّد بعض المنازل، حيث إمتدت ألسنة النيران إلى عين تراز ورويسة النعمان.

وعملت وحدات الدفاع المدني جاهدة على إحتواء الحريق، إلا أن وعورة جبل سير حالت دون التمكن من الوصول إلى أمكنة النار لإخمادها، ما استدعى تدخل طوافة للجيش اللبناني، إلا أن حلول الظلام حال دون إكمال المهمة.

وقد تواصل وزير الزراعة نزار هاني مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى ومدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش طالباً تكثيف الجهود لإخماد النيران، وتوجه النائبان راجي السعد ونزيه متى إلى المكان وأجريا الاتصالات اللازمة وشكرا جهود كل من ساهم في حصر أضرار الحريق الكبير.