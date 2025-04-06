اندلع حريق في الأحراج المجاورة لطريق جسر القاضي - رمحالا - دفون والأهالي يناشدون المعنيين إرسال طوافة لإخمادها بسبب تمدد النيران بسرعة.

ولاحقا، أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، أنه "بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبمتابعة مباشرة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، واثر اندلاع النيران في أحراج رمحالا عند الساعة ١٠،١٠ من صباح اليوم الواقع في ٦ نيسان ٢٠٢٥، هرعت فرق الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، الى موقع الحريق، فور تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغاً يفيد بنشوب الحريق في قعر الوادي.

وقد تم استقدام التعزيزات من ١٢ مركزاً، حيث بلغ عدد آليات الإطفاء ١٢ آلية وحوالي ٧٠ عنصرا من الدفاع المدني، كما عمل العناصر على إنشاء بركة اصطناعية لتجميع المياه بهدف تمكين طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني من المشاركة بجهود الإطفاء من الجو. وواجهت الفرق تحديات عدّة أبرزها انعدام الطرقات المؤدية إلى نقاط الحريق، ما صعّب وصول الآليات، بالإضافة إلى سرعة الرياح التي ساهمت في توسّع رقعة النيران بشكل سريع. الا ان تضافر جهود العناصر قد أسفر عن إبعاد الخطر عن المنازل السكنية في رمحالا. ولا تزال العمليات مستمرة حتى الساعة للتمكن من السيطرة التامة على النيران في واد يربط بين بلدتي رمحالا وسلفايا وايضا من جهة جسر القاضي ومنع امتدادها إلى المساحات الحرجية المجاورة".

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين "تجنّب إشعال النيران في الأماكن الحرجيّة، لا سيما خلال فصل الربيع ومع ارتفاع درجات الحرارة، لما يشكله ذلك من خطر جسيم على السلامة العامة وعلى الثروة الحرجية التي تُعدّ من أبرز مقدّرات لبنان البيئية"، كما نبّهت من مغبّة إشعال النيران في الأعشاب اليابسة أثناء تنظيف الأراضي الزراعية، لما قد يؤدي إليه هذا الإجراء من اندلاع حرائق تتسبّب بخسائر فادحة لا تُحمد عقباها". ودعت المديرية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الاتصال على الرقم 125.