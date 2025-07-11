Jul 11, 2025 10:45 PMClock
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اندلاع حريق خلف دير مار إلياس الطوق -زحلة وهو قريب جداً من المنازل ويمتد بفعل سرعة الرياح

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