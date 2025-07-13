Jul 13, 2025 8:45 AMClock
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اندلاع حريق بالقرب من "مول سيراميكا" في القاهرة وأفادت الحماية المدنيّة المصريّة بالسيطرة عليه وبأنّه لا معلومات عن سقوط إصابات

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