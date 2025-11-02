آخر الأخبار
Nov 2, 2025 10:45 PM
أبرز الأحداث
اندلاع حرائق ضخمة في عربصاليم – قضاء النبطية حيث أتت النيران على مساحات واسعة من الأحراج وامتدت لتلامس منازل المواطنين في الأحياء القريبة
إخترنا لك
تحليق مسيرة على علو منخفض في أجواء بنت جبيل
2025-11-03 14:55:59
أبرز الأحداث
طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل...
2025-11-03 14:51:00
أبرز الأحداث
الرئيس عون استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنّا، التي ضمّت والده ووالد...
2025-11-03 14:37:00
أبرز الأحداث
تحليق مسيرة على علو منخفض في أجواء بنت جبيل
طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد
الرئيس عون استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنّا، التي ضمّت والده ووالدته وشقيقته، إضافةً إلى محامي العائلة زياد أسود، وقدم الرئيس عون تعازيه للعائلة مؤكدا ان التحقيقات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية مستمرة حتى جلاء الحقيقة
إسرائيل تختلق ذرائع الحرب وتسعى للتملص من اتفاق غزة
4 محطات إقليمية تضيء على طبيعة المرحلة لبنانياً...ترامب مصرّ على الحل
وزارة الصحة في غزة تعلن تسلمها جثث 45 فلسطينيًّا من إسرائيل عبر الصليب الأحمر
نتنياهو: منظومة الاحتياط عنصر أساسي لأننا بحاجة لجيش كبير وقوي وسنطيل مدة الخدمة العسكرية وسنعزز الاحتياط
نتنياهو: لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا من أنفسنا أيضا
نتنياهو في حديث مع كبار ضباط الاحتياط: لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جسر صفير باتجاه جسر حرقوص - المطار بسبب أشغال في المحلة
غارة من مسيرة استهدفت دراجة نارية في حي ابو لبن في بلدة عيتا الشعب وأنباء عن وقوع اصابة
طوارئ الصحة: الغارة الاسرائيلية على طريق الدوير الشرقية قضاء النبطية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة سبعة مواطنين بجروح
دوليات
توقعات بنهاية مكاسب الذهب!
صحة
عاصي تحذر من العواقب الصحيّة للأجهزة والمستلزمات الطبية المزوّرة والمهرّبة
بخاش: انتحال صفة في القطاع الصحي خطر على المواطنين
سلوم يُنهي ولايته النقابيّة... وهذا ما يوصي به
وزير الصحة: الاستثمار الصحيح يكون في مراكز الرعاية الصحية
هل تستيقظ بين الـ2 والـ3 فجراً؟.. راجع الطبيب فوراً
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
