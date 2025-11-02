Nov 2, 2025 10:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اندلاع حرائق ضخمة في عربصاليم – قضاء النبطية حيث أتت النيران على مساحات واسعة من الأحراج وامتدت لتلامس منازل المواطنين في الأحياء القريبة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o