انخفض عدد النازحين السوريين الجدد من مدن وقرى وبلدات الساحل السوري إلى محافظة عكار شمالي لبنان خلال الساعات الـ48 الماضية نحو 1300 نازحاً، وفق ما أفاد تقرير غرفة إدارة الكوارث والأزمات التي يرأسها محافظ عكار عماد اللبكي.

وقالت غرفة إدارة الكوارث في التقرير: "وبنتيجة التدقيق بجدول توزيع وأعداد النازحين على البلدات العكارية تبين أن القسم الأكبر من النازحين قد غادروا بلدة حكر الضاهري الحدودية خلال الساعات الـ48 الماضية إلى البلدات والقرى السورية التي كانوا قد نزحوا منها بدءاً من العاشر من شهر آذار الماضي".

وتابع التقرير: "حيث أن عدد النازحين في بلدة حكر الضاهري وفق تقرير اليوم بلغ 404 نازحين، بدلاً من 2204 نازحين أوردهم تقرير الغرفة السابق".

ولفت تقرير الغرفة اليوم إلى أن "عدد النازحين المسجلين لديها،استناداً إلى تقارير ومراسلات رؤساء البلديات والمخاتير، بلغ 21238 نازحاً أي 4256 عائلة بينهم 173عائلة لبنانية، توزعوا على 28 بلدة وقرية لبنانية حدودية في منطقتي السهل والدريب عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير في منطقتي السهل والدريب".

وتستمر فرق الصليب الأحمر اللبناني ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، عمليات توزيع المساعدات الإغاثية من فرش وبطانيات وأدوات تنظيف ومياه شرب ووجبات غذائية، على مراكز الاطإيواء بشكل دوري.

كما أن عيادات الصليب الأحمر النقالة تستمر في تقديم الخدمات الطبية والصحية تباعاً على النازحين بحيث تم اليوم معاينة 66 مريضاً في بلدة العبودية الحدودية وتقديم الأدوية اللازمة لهم.