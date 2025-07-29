تنحسر الكتل الهوائية حارة عن لبنان وتنخفض الحرارة تدريجيًا خاصة على الجبال وفي البقاع، لتعود وتتمحور حول معدلاتها الموسمية.

مع احتمال موجة حرّ في الاسبوع الثاني من آب.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:

الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ٢١ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : حار ومشمس يتحول غائم جزئياً مع تشكّل الضباب

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٥ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج ٨٠سم وحرارة سطح المياه ٢٩

الاربعاء : مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣١ ساحلا وبين ٢١ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الخميس : مشمس يتحول غائم جزئيا مع تشكل الضباب يتشكل والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٩ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س