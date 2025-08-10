Aug 10, 2025 7:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 97-86 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o