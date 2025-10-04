

صدر عن المندوب الإعلامي لرابطة مخاتير الشوف المختار جوزف نعمة الخوري البيان التالي:

فاز المخاتير المرشحون الى الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير الشوف بالتزكية. وخلال اجتماع لهم في دير القمر توزعوا المراكز فيما بينهم على الشكل التالي:

نبيل عزام رئيسًا، محمد شعبان نائبًا للرئيس، مخايل رزق أمينًا للسر، كلود البيطار نعمة أمينًا للصندوق، وحيد أمان الدين، محاسبًا، عمر دمج ممثل الرابطة لدى الحكومة، جوزف نعمة الخوري مندوبًا للإعلام، جورج القزي وحرب حرب ووليد سليمان ومحمد الحاج أعضاء.