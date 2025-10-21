Oct 21, 2025 12:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

انتخاب كلّ اللجان النيابية كما كانت سابقاً باستثناء دخول النائب ملحم الرياشي إلى لجنة الإعلام بدلا من النائب غياث يزبك ودخول النائب أديب عبد المسيح إلى لجنة التكنولوجيا بدلاً من النائب فريد الخازن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o