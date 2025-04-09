المركزية - تم التوافق على انتخاب الرئيس الحالي لمعهد الكرمة والنبيذ ظافر شاوي لولاية جديدة ، وانتخاب جو اسعد توما نائبا للرئيس ومريم عيد امينة للسر وحسان رحال امينا للصندوق والاعضاء هبة نجم متني وسينتيا خراط ومروان جوهر كممثل عن وزارة الصناعة وممثل وزارة الاقتصاد والتجارة ايلي بو يزبك ومريم عيد كممثلة عن وزارة الزراعة .

وكان شاوي وتوما ورحال وعيد وخراط قد فازوا بالانتخابات العامة امام حوالي ٤٠ ممثلا عن الانتاج اللبناني من اصل ٤٥ بعد خسارة حبيب كرم بعدد الاصوات علما ان توما ورحال نالا اكثرية الاصوات ب ٣٣ صوتا .

وكان شاوي قد شكر اعضاء الهيئة الادارية مؤكدا انه" سيتابع ما بدأه من اجل الارتقاء بالمعهد ليكون المرجع الرئيسي للقطاع وبناء قاعدة بيانات متينة ومحدثة ومعالجة مشاكل وهموم القطاع وفق الاولويات : بناء القدرات الفنية للمعهد ،مراجعة وتحديث دوري للانظمة والتشريعات واليات العمل ،تفعيل مشاركة اعضاء الهيئة العامة في نشاطات المعهد ضمن اطار تنظيمي".