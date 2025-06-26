اجتمع المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اليوم برئاسة المهندس مارون حلو وانتخب المحامي بول يوسف كنعان امينا عاما للرابطة المارونية و المهندسة جوهينة هيكل امينة للمال

تستقبل الرابطة المارونية يوم الثلاثاء ١ تموز التهاني في كاتدرائية مار جريس بيروت من الساعة ٣ بعد الظهر حتى الساعة ٧ مساء.