Jul 11, 2025 9:48 PMClock
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انتخاب الهيئة القانونيّة الجديدة للرهبانيّة المخلّصيّة

انتخب المجمع العام الانتخابيّ الحادي والتسعون المنعقد في دير المخلّص - جون الهيئة القانونيّة الجديدة للرهبانيّة المخلّصيّة، المكوّنة من:
الأرشمندريت أنطوان رزق، رئيسًا عامًا
الأب جورج عبود، مدبرا عاما أولا ونائبا عاما
الأب يوسف نصر، مدبرا عاما ثانيا
الأب أغابيوس أبو سعدى، مدبرا عاما ثالثا
الأب جيلبير وردي، مدبرًا عامًا رابعا.

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