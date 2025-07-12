نعقد المجمع العام الإنتخابيّ الحادي والتسعون للرهبانية المخلصيّة في دير المخلّص، وفي ختامه تمّ انتخاب الهيئة القانونيّة الجديدة، المكوّنة من: الرئيس العام الأرشمندريت أنطوان رزق، المدبّر الأوّل الأب جورج عبود، المدبّر الثاني الأب يوسف نصر، المدبّر الثالث الأب أغابيوس أبو سعدى، المدبّر الرابع الأب جيلبير وردي.

تُقبل التهاني يوم غد الاحد من الساعة ١١.٣٠ الى الواحدة، ومن الساعة ٤ بعد الظهر الى الثامنة مساءً، ويوم الإثنين المقبل في 14 الحالي من الساعة ١٠ الى الواحدة، ومن الساعة ٤ بعد الظهر الى الثامنة مساءً.