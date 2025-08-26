اعلنت قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان " اليونيفيل" في بيان، اليوم، ان "الوحدتين الإيطالية والغانية التابعتين للقطاع الغربي دعمتا الرعاية الصحية في جنوب لبنان، بيوم من الزيارات المجانية للمرضى".

واعتبر البيان ان "قطاع الرعاية الصحية يعتبر من أكثر القطاعات تضررًا من النزاع الاخير، ويواصل القطاع الغربي التابع" لليونيفيل" عمله لدعم سكان القرى الواقعة على طول الخط الأزرق. وقد قدم الفريق الطبي أكثر من مئة معاينة طبية ، ووُزّع الكثير من الأدوية على كبار السن الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المستشفيات".

واشار الى انه "بالإضافة إلى الزيارات، تم التبرع بالمواد للعائلات الأكثر احتياجًا وتسليمها إلى وحدة الأزمات التي ستتولى توزيعها".

حضر الحفل قائد القطاع الغربي الجنرال كولوسي،، رئيس بلدية رميش حنا العميل، مديرة مركز الخدمات الانمائية السيدة ميشلين الحاج، الاب نجيب العميل ومخاتير ومدراء المدارس و الصليب الاحمر وعدد من ابناء البلدة، كما حضرت القوات المسلحة اللبنانية الشريك الاستراتيجي" لليونيفيل" وأداة الاستقرار والأمن في جنوب لبنان بأكمله إلى جانب" اليونيفيل".

وشكر كولوسي "اهالي رميش على كرم ضيافتهم والطاقم الطبي الإيطالي والغاني الذي عالج العديد من المرضى". مشيرا إلى أن "دعم السكان هو إحدى المهام المنصوص عليها في القرار 1701 إلى جانب التعاون الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية من أجل العودة إلى الاستقرار والحياة الطبيعية الى ربوع جنوب لبنان".