المركزية- قام قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" العميد نيكولا ماندوليسي، بزيارة رسمية إلى الجامعة الإسلامية في مدينة صور، حيث كان في إستقباله مدير الجامعة غسان جابر وأعضاء الهيئة الأكاديمية ووفد من الطلاب بحفاوة بالغة. وعقد لقاء ودي مع مدير الجامعة غسان جابر في مكتبه، شكر خلالها العميد ماندوليسي جابر على حفاوة الاستقبال.



وأكد ماندوليسي "استمرار وجود الكتيبة الإيطالية في جنوب لبنان"، مشيرا الى "قربها من الشعب اللبناني، وعلى وجه الخصوص، الاهتمام الذي توليه للشباب - الركيزة الأساسية لمستقبل كل مجتمع".



كما أقر ماندوليسي ب"أهمية جامعة صور كمؤسسة تعليمية رئيسية في بناء مستقبل سلمي ومستقر للأجيال الجديدة".



وعبر رئيس الجامعة عن "امتنانه للدعم الذي قدمته الكتيبة الإيطالية". واقترح مبادرات عملية مثل دورات اللغة الإيطالية ولقاءات بين الطلاب وأفراد "اليونيفيل" لتعزيز الحوار وتوطيد التواصل مع المجتمع المحلي",



وإستعرض الجنرال دور "اليونيفيل" والمشاريع التي تنفذ لدعم السكان المحليين، بما في ذلك المساعدة الطبية في القرى وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء، وهي خدمات أساسية لتحسين الظروف المعيشية في جنوب لبنان.



بدوره، رحب مدير الجامعة بالقائد ماندوليسي والوفد المرافق له، باسم رئيس الجامعة في لبنان الدكتور حسن اللقيس وأساتذة وطلاب الجامعة، وقال :" إنها فرصة سعيدة لنا اليوم نستقبل الجنرال مندوليسي مع وفد من ضباط "اليونيفيل" ويكون حاضرا معنا اليوم في هذه الندوة التي تقدمها الكتيبة الايطالية برعايته وحضوره، التي تحاضر فيها عالمة النفس في الكتيبة الايطالية في اليونيفيل الدكتورة ليندا برناردي".



أضاف :"ان هذه الندوة تساهم في توحيد وتوطيد العلاقة بين الشعبين الايطالي واللبناني عبر الكتيبة الايطالية في اليونيفيل".



وتابع جابر :"اننا شعب دعاة سلام ومحبة، ولكن ما نتعرض له في لبنان وجنوبه بفعل العدوان الاسرائيلي هو ليس في الدفاع عن انفسنا. ونأمل مرة بعد مرة ان تزيد قناعتنا فعلا ان الشعب اللبناني يحب الحياة وبشكل خاص شعب الجنوب الذي يتمسك بارضه وبكل حبة تراب لعيش بسلام على أرض".



وقال جابر:" ان الجامعة الاسلامية في صور و"اليونيفيل" سيكون لديها مجموعة لقاءات ونشاطات في المستقبل القريب وأيضا تعاون مع الدولة الايطالية وصولا الى العلاقات الاكاديمية والتربوية والثقافية ليستفيد منها طلابنا في تحصيل دراستهم العليا".

وختم جابر، مؤكدا "العلاقات الاخوية الوطيدة بين طلاب الجنوب والاهالي و"اليونيفيل"، لا سيما الكتيبة الايطالية التي نقدر جهودها في عملية السلام في الجنوب".



بعد ذلك، شارك ماندوليسي وجابر الطلاب في ورشة عمل وندوة للطلاب حول التواصل الفعال، أدارتها الاختصاصية في علم النفس الدكتورة ليندا برناردي وقد وفرت هذه المبادرة، التي لاقت استحسانا كبيرا من المشاركين، أدوات عملية لتعزيز مهارات الطلاب في التواصل والتفاعل، مما ساهم بشكل إيجابي في تطورهم الأكاديمي والشخصي".



وشكل الحدث بأكمله فرصة قيمة للحوار والتبادل، مما عزز الجسر الثقافي بين لبنان وإيطاليا.

واختتم جابر، بتوجيه الشكر للقطاع الغربي لليونيفيل على جهوده المتواصلة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وعلى المساهمات الملموسة للكتيبة الإيطالية في مجالي التعليم والتعاون المدني".



بعدها، جال العميد ماندوليسي وجابر على أقسام الجامعة، متواصلا مع الطلاب ومستمعا الى آرائهم".



وفي الختام، تبادل جابر وماندوليسي الدروع التذكارية.