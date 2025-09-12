المركزية - جنباً الى جنب مع مهمة السعي الى تنفيذ القرار 1701، تواصل قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لينان "اليونيفيل" برنامجها الانمائي الانساني دعماً للمجتمعات المحلية في منطقة عملياتها جنوب نهر الليطاني.

مشروع تحسين التعليم في 5 بلدات

قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" الجنرال ربكاردو استيبان كابريخوس افتتح مشروعاً سريع الأثر في بلدة الغندورية (قضاء مرجعيون)، بهدف تعزيز التعليم العام وتحسينه في خمس بلدات في القطاع الشرقي.

اقيمَ الاحتفال الذي حضره إستيبان في مدرسة الغندورية الرسمية، بمشاركة افراد من الكتيبة الإندونيسية التابعة للواء المتعدد الجنسية في القطاع الشرقي بالتنسيق الوثيق مع إدارة الشؤون المدنية، ممثلة الشؤون المدنية إيوا توريك مازوريك، قائد الكتيبة الاندونيسية الكولونيل راجا غونونغ ناسوتيون، اضافة الى جانب قائمقام بنت جبيل شربل العلم، رئيس البلدية محمد علي نادر ومدير المدرسة أحمد قدو، ورئيسي بلديتي فرون حسن بري والصوانة محمد حمادة.

وسلط الضوء في اللقاء على تسليم اللوازم المدرسية التي تهدف إلى دعم رفاهية الطلاب وتطورهم الأكاديمي، إضافة الى التحسينات التي أُدخلت على البنية التحتية التعليمية، مثل تركيب الألواح الشمسية لضمان إمدادات طاقة مستدامة وإعادة تأهيل أنظمة الصرف الصحي.

كذلك يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعليم الابتدائي في جنوب لبنان، وقد استفادت منه بشكل مباشر خمس مدارس حكومية هي مدارس تولين، الصوانة، قبريخا، الغندورية، وفرون، فضلاً عن تحسين ظروف تعلم الطلاب ورفع جودة التدريس في منطقة مسؤولية الكتيبة الاندونيسية. وأكد الجنرال إستيبان "التزام اليونيفيل التنمية المحلية"، مشدداً على "أن الأطفال هم مستقبل لبنان".

ولفت الى "ان اليونيفيل ستختتم مهمتها بعد 16 شهراً، لكنها ستواصل تنفيذ المشاريع وتطويرها في الجنوب"، آملاً في "أن يزدهر لبنان بعد هذه الفترة كما يستحق، وفي أن يزهر أملي في الأطفال، وفي السلام والأمن".

في حين أشار الكولونيل ناسوتيون الى "أننا نأتي اليوم إلى هذه المدارس ليس بالسلاح، بل بالكتب واللوازم المدرسية والطاقة المتجددة، لأننا نؤمن بأن السلام يُبنى من الصفوف الدراسية".

أدوية من الكتيبة الهندية

من جهة أخرى، واصلت الكتيبة الهندية (IndBatt)، تنفيذ جولة جديدة من التبرعات الدوائية إلى العيادات المنتشرة في منطقة عملياتها (AO) في جنوب لبنان.

المرحلة الأولى أنجزت في 14 آب 2025، وشملت توزيع الأدوية الأساسية على العيادات في الفرديس، الماري، كفر حمام، وشبعا (منطقة العرقوب).

أما المرحلة الثانية فأنجزت في 8 أيلولسبتمبر الجاري، وشملت أيضاً الفرديس وكفرشوبا وحلتا.

ورأى قائد الكتيبة الهندية الكولونيل ن. جلافسون، أن "من خلال دعم هذه العيادات، نهدف إلى تمكين أنظمة الصحة المحلية لتقديم أفضل الخدمات الى مجتمعاتها. إن نهجنا المرحلي يضمن الاستدامة والأثر الطويل الأمد".

صيانة سيارة إسعاف

كذلك أنجزت الكتيبة الماليزية صيانةً شاملةً لسيارة الإسعاف العائدة الى جمعية "الرسالة للإسعاف الصحي" في بلدة الحلوسية (قضاء صور). وفي لقاء في مقر البلدية، شارك فيه نائب قائد الكتيبة الليوتنانت كولونيل فردوس بن شاه بودين ورئيس البلدية سلمان حرب وفاعليات محلية، شددت الكلمات على أهمية التعاون المدني -العسكري في خدمة المجتمع.