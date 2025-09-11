المركزية- بعد 19 عاماً من العمل كناطق رسمي باسم قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، أحيل اندريا تيننتي الإيطالي إلى التقاعد،

وللمناسبة اقام المكتب الإعلامي في اليونيفيل لقاء وداعيا في المقر العام في الناقورة، بحضور القائد العام الجنرال ديوداتو إبانييرا ومندوبي وسائل الإعلام المحلية في منطقة جنوب الليطاني.

وأعرب تيننتي في كلمة مقتضبة عن شكره للتعاون بين المكتب الاعلامي لليونيفيل والإعلاميين، متمنياً أن ينعم جنوب لبنان بالهدوء.



وعبر الجنرال عن الاعجاب باداء تيننتي خلال ولايته في احلك الظروف التي عاشها جنوب لبنان.