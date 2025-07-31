المركزية - في خطوة تُعد الأولى من نوعها، نظّمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حفلًا رسميًا لتسليم مساعدات غذائية وطبية لعدد من بلديات الجنوب اللبناني، وذلك يوم الخميس 31 تموز 2025 في مركز باسل الأسد الثقافي بمدينة صور.

أقيم الحفل برعاية رئيس بعثة اليونيفيل وقائد القوة، اللواء ديوداتو أباغنارا، وبحضور نائب قائد القوة مان بهادور ماهارا، والسفير العالمي للسلام ورئيس جمعية تنمية السلام العالمي، حسين غملوش، إلى جانب ممثلين عن اللجنة الفنية العسكرية للبنان، ورئيس اتحاد بلديات صور، وممثلين عن البلديات المستفيدة.

شملت المبادرة تقديم مساعدات غذائية وطبية لبلديات: ياطر، ميس الجبل، برج قلاوي، الطيبة، برعشيت، حولا، الجميجمة، البياض، خربة سلم، وعيتيت.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد اللواء أباغنارا أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز التعاون المدني العسكري (CIMIC) بين اليونيفيل والمجتمع المحلي، مشددًا على التزام البعثة بدعم المجتمعات المحلية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. من جهته، أعرب السفير حسين غملوش عن تقديره لهذه الخطوة، معتبرًا إياها حجر الأساس لشراكة مستدامة بين القوات الدولية والمجتمع المحلي، ومؤكدًا استعداد جمعية تنمية السلام العالمي لدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز ثقافة السلام والانتماء الوطني.

تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة لليونيفيل في دعم المجتمعات المحلية، حيث سبق أن نفذت البعثة عددًا من المشاريع التنموية والصحية في مختلف مناطق الجنوب اللبناني، بما في ذلك تقديم استشارات طبية وتوزيع أدوية في بلدة بيت ليف، وتنظيم برامج للتبرع بالدم بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، وتقديم مساعدات لعدد من المؤسسات المحلية .

تُعد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون البناء بين اليونيفيل والمجتمع المحلي، وتعكس التزام البعثة بدعم الاستقرار والتنمية في جنوب لبنان.