أكد الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان أندريا تيننتي، على أن الجيش اللبناني لا يملك الإمكانات التي تسمح له بالانتشار جنوب لبنان.

"نزع السلاح غير الشرعي"

وأضاف في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، أن القرار 1701 أرسى الاستقرار في الجنوب منذ العام 2006.

كما أشار إلى أن القوة الأممية ستساعد الجيش اللبناني في مهماته بنزع السلاح غير الشرعي.

وشدد تيننتي على أن انتشار الجيش يتم بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس جنوب لبنان.

هذا، وتقدمت "اليونيفيل" في بيان، ب"أحرّ التعازي للقوات المسلحة اللبنانية ولعائلات الأفراد الين سقطوا في الانفجار الذي وقع في الناقورة بالأمس، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ووفقاً للقوات المسلحة اللبنانية وقع الحادث أثناء قيام عناصرها بفحص مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في المكان".

اضافت: "وتسلط هذه الخسارة المأساوية الضوء على المخاطر التي تواجهها القوات المسلحة اللبنانية في ظلّ تحملها مسؤوليات أكبر في تأمين جنوب لبنان. وكما أكّد مجلس الأمن في القرار 2790، على الأطراف ضمان الاحترام الكامل للخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية بشكلٍ كامل".

وختمت: "ويُعدّ الانتشار الكامل للقوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء الجنوب محورياً للقرار 1701، حيث تُنسق اليونيفيل بشكلٍ وثيق مع السلطات اللبنانية لدعمها".