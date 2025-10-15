Oct 15, 2025 2:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

اليونيسف: 9 من كل 10 منازل في غزة تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل بسبب الحرب على القطاع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o