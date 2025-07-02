Jul 2, 2025 9:20 PMClock
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اليونيسف: نحو 110 ملايين طفل بالشرق الأوسط يعيشون في بلدان متأثرة بالصراعات منهم 45 مليونا بحاجة لمساعدات إنسانية خلال العام الجاري

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