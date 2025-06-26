Jun 26, 2025 11:36 AMClock
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اليونيسف: مع حرمان سكان قطاع غزة من الطعام ثم تقديم خيار قاتل لهم للحصول على المساعدات لا يمكن للوضع أن يتحسن

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