Jul 31, 2025 1:08 PMClock
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اليونيسف: المجاعة تتفاقم في قطاع غزة بينما تنتظر أطنان من الأغذية المنقذة للحياة على الحدود

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