Apr 5, 2025 8:04 PMClock
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اليونيسف: الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية له عواقب كارثية على مليون طفل في قطاع غزة وإغلاق 15% من مراكز علاج سوء التغذية منذ 18 آذار 2025 بسبب أوامر الإخلاء أو القصف

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