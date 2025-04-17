إثر الجهود الحثيثة التي بذلتها بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو ممثلة بالقائم بالأعمال بالوكالة السفير مصطفى أديب، بتوجيهات من وزارة الخارجية والمغتربين وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مشروع قرار تحت عنوان “تقييم الوضع الراهن في لبنان فيما يخص مهمة اليونسكو” حول خطوات الدعم التي اتخذتها المنظمة في ثلاث مجالات رئيسية:

1. القطاع التربوي والعلمي.

2. التراث الثقافي، ولا سيما المواقع اللبنانية المدرجة على لائحة التراث العالمي مثل بعلبك، عنجر وصور...

3. الإعلام وسلامة الصحافيين.

ويأتي هذا القرار أيضاً في أعقاب زيارة ميدانية قام بها فريق من خبراء اليونسكو إلى لبنان الشهر المنصرم، بهدف تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وقد ساهمت في تمويل صندوق الطوارئ الخاص بخطة العمل هذه كل من فرنسا، أندورا، سويسرا، سلطنة عمان، اليابان، ألمانيا، والمملكة المتحدة.

وقد عبّرت 28 دولة عن دعمها الكامل لخطة العمل، وأكدت على وقوفها إلى جانب لبنان دعماً لسيادته، وسلامة أراضيه، وصون تراثه، وتعزيز قطاعه التربوي والإعلامي.

وجدير بالذكر أن القرار تم اعتماده بالتوافق بين الدول الأعضاء كافة في المجلس التنفيذي، البالغ عددها 58 دولة، دون اللجوء إلى التصويت، ما يعكس الإجماع الدولي حول أهمية دعم لبنان ومؤسساته في هذه المرحلة الدقيقة.

وبهذه المناسبة، تعبر وزارة الخارجية والمغتربين عن إمتنانها العميق لمنظمة اليونسكو وللدول المانحة التي أبدت تضامنها ودعمها للبنان.